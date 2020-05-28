В Киеве на Оболони водитель автомобиля избил велосипедиста, который помешал ему проехать на автомобиле по тротуару.

Об этом сообщил сам пострадавший Виталий Павлюк на своей странице в Facebook в среду, 27 мая.

По его словам, инцидент произошел в Оболонском районе.

"Меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда", – написал Павлюк и обнародовал фотографию автомобиля, на котором, по его словам, передвигался нарушитель.

"Со мной ничего серьезного, буду жить", – добавил велосипедист.

Ранее мы писали о том, как киевлянин избивал пожилых родителей, проживавших с ним в одной квартире. Также "Страна" рассказывала об избиении пасынком до полусмерти приемного отца - ветерана АТО и родной матери.