В "Укрзализныце" решили уволить руководство своего филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" (которые занимаются скоростными поездами "Интерсити") из-за сделки по закупке еды.

Об этом написал председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом - это нечестный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров", — написал он.

Юрик уточнил, что служебная внутренняя проверка выявила грубые нарушения в филиале "во время организации отбора контрагента питания в скоростных поездах "Интерсити".

В итоге руководство уволили и планируют объявили конкурс на эти должности.

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства", — пообещал руководитель "Укрзализныци".

Напомним, несколько дней назад в "Укрзализныце" уволили директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева после того, как в сеть попало видео, на котором человек, похожий на него, избивает женщину.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Украине запустят первые поезда после карантинных ограничений. Первыми в списке стали 14 направлений в области, где перешли на очередные этапы выхода из карантина. "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов онлайн и в кассах. Но из-за карантинных ограничений продажа открыта лишь на 50% рейсов.