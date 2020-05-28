Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 28 мая
В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев по областям на 28 мая. За последние сутки заразилось еще 477 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 947 (534 выздоровели)
- Волынская область - 851 (224 выздоровели)
- Днепропетровская область - 920 (244 выздоровели)
- Донецкая область - 158 (80 выздоровели)
- Житомирская область - 673 (389 выздоровели)
- Закарпатская область - 1124 (374 выздоровели)
- Запорожская область - 425 (238 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1339 (756 выздоровели)
- Киев - 2793 (506 выздоровели)
- Киевская область - 1517 (358 выздоровели)
- Кировоградская область - 495 (384 выздоровели)
- Луганская область - 45 (36 выздоровели)
- Львовская область - 1513 (335 выздоровели)
- Николаевская область - 282 (139 выздоровели)
- Одесская область - 861 (161 выздоровел)
- Ровенская область - 1588 (725 выздоровели)
- Сумская область - 166 (138 выздоровели)
- Тернопольская область - 1131 (824 выздоровели)
- Харьковская область - 981 (224 выздоровели)
- Херсонская область - 177 (155 выздоровели)
- Хмельницкая область - 386 (157 выздоровели)
- Черкасская область - 401 (294 выздоровели)
- Черновицкая область- 3201 (867 выздоровели)
- Черниговская область - 140 (54 выздоровели).
"Подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 8 439 выздоровели, 669 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 477 случаев. На амбулаторном лечении находится 15 410 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 263 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.
Напомним, собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом. В такому выводу пришли ученые из Финляндии в результате исследования, результаты которого опубликованы Университетом Хельсинки.
Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.