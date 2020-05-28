Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 28 мая

В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев по областям на 28 мая. За последние сутки заразилось еще 477 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 947 (534 выздоровели)

Волынская область - 851 (224 выздоровели)

Днепропетровская область - 920 (244 выздоровели)

Донецкая область - 158 (80 выздоровели)

Житомирская область - 673 (389 выздоровели)

Закарпатская область - 1124 (374 выздоровели)

Запорожская область - 425 (238 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1339 (756 выздоровели)

Киев - 2793 (506 выздоровели)

Киевская область - 1517 (358 выздоровели)

Кировоградская область - 495 (384 выздоровели)

Луганская область - 45 (36 выздоровели)

Львовская область - 1513 (335 выздоровели)

Николаевская область - 282 (139 выздоровели)

Одесская область - 861 (161 выздоровел)

Ровенская область - 1588 (725 выздоровели)

Сумская область - 166 (138 выздоровели)

Тернопольская область - 1131 (824 выздоровели)

Харьковская область - 981 (224 выздоровели)

Херсонская область - 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая область - 386 (157 выздоровели)

Черкасская область - 401 (294 выздоровели)

Черновицкая область- 3201 (867 выздоровели)

Черниговская область - 140 (54 выздоровели).

"Подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 8 439 выздоровели, 669 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 477 случаев. На амбулаторном лечении находится 15 410 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 263 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

Напомним, собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом. В такому выводу пришли ученые из Финляндии в результате исследования, результаты которого опубликованы Университетом Хельсинки.

Как сообщала "Страна", глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.