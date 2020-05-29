Продолжают появляться новые скандальные подробности покушения на гражданина Черногории Питера Радуя Зинце, которое произошло 26 мая в Киеве.

"Страна" уже подробно писала об этой истории. Покушение стало одним из эпизодов войны двух крупнейших балканских криминальных кланов - "Шкаляри" и "Кавачи".

В тоже время киллерам в Украине помогали украинские полицейские.

Так, как уже писала "Страна", при задержании под Одессой группы людей, покушавшихся на Зинце, вместе с ними был взят и действующий сотрудник полиции, сержант полка "Киев" Ростислав Чернобрывый.

При этом полиция официально о его задержании умалчивает, сообщая лишь о том, что были задержаны четверо иностранных граждан. Более того, по словам источника "Страны" в МВД, полициейского уже отпустили на волю.

Но и это еще не все.

Как сообщил "Стране" высокопоставленный источник в Нацполиции, к причастности к организации покушения и к сопровождению группы киллеров в Украине проверяется и экс-нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей.

"Киллеры заранее договаривались, чтобы их встретили на границе. Также была договоренность, что им помогут с приобретением оружия и транспорта в Украине. По информации, которая сейчас проверяется, на границе их встретил Дейдей, а также полицейский из полка "Киев" и, возможно, и другие сотрудники Нацполиции. Благодаря помощи полицейских, балканским киллерам удалось приобрести оружие, боеприпасы и машины, а также организовать слежку за Питером Зинце. После покушения Ростислав Чернобрывый повез группу в Одессу: через Одесскую область киллеры пытались быстро уйти из Украины. Однако их задержали в три часа ночи под Одессой. Дело в том, что Департамент стратегических расследований НПУ вел киллеров по наводке коллег из Европы, хотя само покушение предотвратить не смог", - говорит источник "Страны" в полиции.

При этом он рассказал, что негласно пошла команда не "светить" участие сотрудников полиции и Дейдея в организации покушения.

Отметим, что Ростислав Чернобрывый и Дейдей между собой знакомы. Дейдей был координатором добробата "Киев-1", в котором в АТО служил Чернобрывый. В соцсети есть их совместное фото:

Отметим, что относительно связей Дейдея с криминалом слухи ходили уже давно. "Страна" подробно разбирала прошлое экс-нардепа в одной из своих публикаций.