Генпрокурор против САП: почему началась война

Самая скандальная тема последних двух дней – обмен обвинениями между генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Инициировала его генпрокурор, и совсем не случайно: она сейчас находится на той позиции, на которой приходится отвечать за все уголовные дела в стране либо за их отсутствие. Причем отвечать не только перед обществом, но и перед президентом, который постоянно заявляет, что громкие посадки топ-чиновников вот-вот начнутся. Между тем, Венедиктова на своей должности уже три месяца, а громких посадок по-прежнему нет.

И одной из главных причин этого является антикоррупционная реформа последних лет. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в теории создавали для того, чтобы существовали независимые органы, которые будут расследовать коррупцию в высших органах власти, не боясь увольнений. Однако на практике получилось, что созданы органы, которые тормозят расследование громких антикоррупционных дел, и власть ничего с этим сделать не может.

В этом, собственно, основная суть претензий Венедиктовой к САП и ее руководителю. На что из САП ей ответили, что Офис генпрокурора не имеет права вмешиваться в их работу, тем более что он тоже ничего не делает.

И последнее, кстати, правда. В свое время ГБР, когда его возглавляла Венедиктова, гордо рапортовало, что оно готово вручать подозрение Порошенко, да вот генпрокурор Рябошапка не дает. Теперь генпрокурором работает сама Венедиктова, во главе ГБР остались ее люди, а никаких "пидозр" экс-президенту как не было так и нет. И не только ему, но и другим высопокоставленным бывшим и нынешним чиновникам, нардепам и силовикам, которые подпадают под подследственность ГБР.

Так что в противостоянии ГБР и антикоррупционеров все стороны хороши. И очевидно, что реальная борьба с коррупциии и топ-криминалом может начаться лишь после смены руководства и полной перезагрузки всех органов - и НАБУ с САП, и Генпрокуроратуры с ГБР.

Зачем Кабмин разделил Минэнергоресурс?

А пока правоохранители ничего не могут сделать со "старой" коррупцией, рождается новая. Вчера на заседании правительства было принято решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два: Минэнерго и Минэкологии и ресурсов. То есть воссоздаются те министерства, которые существовали до сентября 2019 года. Но зачем это делается?

Когда девять месяцев назад создавалось объединенное министерство, существовал риск появления огромного коррупционного предприятия, в котором будут соединены контроль и за выдачей лицензий на добычу полезных ископаемых, и за самой добычей. Однако, как показал опыт последующих месяцев, эксперты из BRDO оказались слишком непрофессиональны для того, чтобы быстро и эффективно создать собственные коррупционные схемы.

Кроме того, министр объединенной структуры Алексей Оржель не был человеком ни одного из олигархов – и это тоже способствовало тому, что новых коррупционных схем не появилось. Но с его увольнением аппетиты сильных мира сего возродились. И Ринат Ахметов сделал попытку протолкнуть на единый Минэнергоресурс своего подопечного. Однако его желание проглотить такой огромный кусок натолкнулось на всеобщее сопротивление, после чего стало ясно, что найти на объединенное министерство кандидата, устраивающего всех, в таких условиях вообще не получится.

И потому министерство решили разделить. При таких раскладах может состояться договоренность, при которой, к примеру, Минэнерго получит креатура Ахметова, а Минэкоресурс (от которого зависит выдача разрешений на добычу полезных ископаемых) – креатура Коломойского. И тогда голоса под новых назначенцев найдутся.

Почему за год Зеленского ничего не изменилось?

ООН опубликовала доклад по Украине, основное содержание которого оптимистичным не назовешь. Если вкратце охарактеризовать то, что написано в докладе, то общий вывод будет состоять в том, что по сравнению с эпохой Петра Порошенко за последний год ничего не изменилось.

Это касается, в первую очередь, ситуации на Донбассе, где продолжаются артобстрелы жилых микрорайонов, из-за которых страдают мирные жители, где местное население контролируемых территорий фактически бесправно по отношению к сотрудникам силовых структур и где продолжают существовать искусственные препятствия для получения гражданами социальных выплат.

Это касается языковой ситуации в целом по стране, в которой не происходит никаких изменений в плане смягчения давления на русский язык и другие языки нацменьшинств.

Это касается и беспредела радикалов, которые, возможно, уже не крышуются властью, но по-прежнему не имеют с ее стороны никакого отпора.

В докладе не делается анализ причин того, почему основные проблемы, за которые Украину критиковали год назад, остались нерешенными. Причем, что характерно, это те же пункты, которые были ключевыми для избирателей Владимира Зеленского. И ответственность за их невыполнение несет непосредственно президент.

При этом нельзя сказать, что в партии власти не пытались указанные проблемы решить. За последние девять месяцев существовали инициативы и по восстановлению соцвыплат для всех жителей Донбасса, и по отмене языкового закона, и по ряду других направлений. В "Слуге народа" есть политики, которые отвечают запросам избирателей Зеленского образца весны 2019 года, – то есть запросам 73% общества. Проблема только в том, что при выдвижении на ключевые фигуры президент выбирает не тех. И в результате расхлебывает все сам – через падение рейтингов.

Суд запретил Институту нацпамяти оправдывать дивизию СС "Галичина"

Еще вчера мы обратили внимание власти на то, что назначенный ею львовский губернатор публикует официальное поздравление с днем рождения дивизии СС "Галичина", и спустя несколько часов стало известно о решении Окружного админсуда Киева, который признал, что причисление символов этой дивизии к легальным в Украине противоречит закону. Проще говоря – все, что связано с этой дивизией, подпадает под закон об осуждении нацистского режима и должно находиться под запретом.

Правда, в решение суда об этом сказано лишь косвенно, но сам факт того, что украинские суды перестали закрывать глаза на пропаганду нацизма в Украине, – уже имеет свое значение. Потому что появляется шанс остановить сползание страны в ситуацию, когда победители в Великой Отечественной войне будут объявлены преступниками, а их противники будут легализованы как национальные герои.

Между тем, именно это и является основной целью националистической концепции, которая была утверждена как господствующая в Украине при режиме Порошенко.

Начиналось все в 2005-м с попытки уравнять бойцов Красной Армии и УПА, продолжилось в 2015-м, когда бойцов УПА назвали борцами за независимость, а солдат Красной армии – теми, кто воевал за чужие интересы. Легализация дивизии СС "Галичина" в этой цепочке неизбежна, поскольку ее солдаты большей частью и стали пополнением Украинской повстанческой армии. А вслед за легализацией этой дивизии неизбежна и легализация нацистской оккупации в целом. И однажды мы можем оказаться в стране, где Сталина и Жукова будут называть преступниками, а Гитлера и Коха – нет.

Вчерашнее решение суда – это первый шаг к тому, чтобы этого не допустить. Но нужны следующие шаги, которые сделают легализацию нацизма невозможной. И внук бойца Красной армии Владимир Зеленский должен их сделать, поскольку этого тоже ждут его избиратели.

Выведет ли Трамп войска из Афганистана?

Дональд Трамп пытается лихорадочно найти выход из кризисной ситуации, в которую его загнал коронавирусный карантин накануне президентских выборов. Поскольку кардинально изменить положение внутри страны не получается, он снова обратил свой взор на международную политику. Вчера он призвал вывести американские войска из Афганистана.

Это заявление позитивно во всех смыслах. Уже тот факт, что для повышения своего рейтинга президент США пытается использовать не "маленькую победоносную войну", а мирную инициативу, сам по себе положителен. Но к этому следует добавить, что решение афганской проблемы не только созрело, но и перезрело: американские войска там находятся уже больше 18 лет, давно побив "рекорд", установленный Советским Союзом. И потому вряд ли найдется кто-то, кто будет критиковать эту инициативу Трампа. Хотя на самом деле есть те, кому она не по вкусу.

Желание нынешнего президента убрать американские войска из горячих точек вообще соответствует его стратегии, напоминающей стратегию изоляционистов столетней давности. Трамп исходит из того, что многомиллиардные траты на "поддержку демократии" по всему миру – это непроизводительные расходы, которые ложатся на плечи налогоплательщиков и не дают должного экономического эффекта.

Однако существует целая прослойка общества как в Америке, так и в ряде других стран (включая Украину), которая паразитирует на финансировании "поддержки демократии" и явно не хочет лишаться своего источника существования. Поэтому вывод войск из Афганистана как часть стратегии Трампа может встретить скрытое сопротивление и в Конгрессе, и в Госдепартаменте.