"Укрзализныця" начала продавать билеты еще на 12 поездов, среди них дальнее сообщение и Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом открыта продажа билетов уже на 26 поездов, все они начнут курсировать с первого июня. Так, новые маршруты включают такие направления:

№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев - Запорожье;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 136/135 и № 734/733 Киев - Покровск;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

№ 102/101 и № 766/765 Киев - Херсон;

№ 12/11 Киев - Новоалексеевка;

№ 79/80 Днепр - Киев;

779/780 Сумы-Киев/Винница.

Билеты теперь можно купить не только онлайн, но и в кассах на станциях. Однако без маски приобрести билет не получится.

Также сообщалось, что на все поезда будут продавать только половину мест, чтобы поддержать меры по предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, при проверке билетов или на входе у каждого пассажира будут проверять температуру.

Напомним, с 1 июня в Украине запустят первые поезда после карантинных ограничений. Первыми в списке стали 14 направлений в области, где перешли на очередные этапы выхода из карантина. "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов онлайн и в кассах.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" увеличит срок продажи билетов. Сейчас их можно приобрести за 45/60 суток до отправления, с начала лета продавать начнут за 90 суток.