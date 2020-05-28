Власти Греции, которая постепенно выходит из карантина, с 1 июня решили начать всеобщую вакцинацию от туберкулеза. Ее проведут, чтобы защитить население от нового коронавируса.

Об этом сообщает портал Neakriti.

Доказательством эффективности вакцинации БЦЖ стало исследование, начатое в 2017 году и завершенное в начале 2020 года в греческой больнице "Аттика". Авторы работы выяснили, что у вакцинированных противотуберкулезной вакциной риск развития респираторной инфекции на 80% ниже, чем у непривитых.

Результаты этого исследования были высоко оценены группой ученых из-за рубежа и представлены несколько дней назад в Национальное агентство по лекарственным средствам.

Ознакомившись с отчетом, агентство одобрило программу вакцинации от туберкулеза в рамках борьбы с COVID-19.

Такая же программа уже стартовала в трех странах: Австралии, Германии и Нидерландах.

Ранее "Страна" рассказывала об исследовании ученых из США, которые тоже доказали, что в странах, где массово вакцинируют БЦЖ, заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от нее гораздо ниже.

Также мы писали, почему в разных странах так варьируются показатели заболевших и умерших от нового вируса.