Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. Он назвал ситуацию тяжелой.

Заявление политик сделал 26 мая на брифинге после заседания комендатуры.

Пашинян назвал причиной ухудшения эпидобстановки несоблюдение карантинных ограничений.

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса. Уже несколько дней мы обсуждаем то, насколько введенные комендатурой правила соответствуют ситуации и насколько они универсальны. Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - считает премьер.

Он выразил уверенность, что при соблюдении правил число заражений будет стремиться к нулю. Он добавил, что правительство не побоится использовать жесткие административные меры для того, что правила соблюдались.

"Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал Пашинян.

Видео: YouTube/ Novosti-Armenia

Как писала "Страна", в марте в Армении из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение и ввели карантин.

А с 4 мая в стране ослабили карантинные ограничения.