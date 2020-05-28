Снаряд времен Второй мировой убил "черного копателя" в Одесской области
В Одесской области от взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина.
Об этом сообщает Национальная полиция области.
"Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший - владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения", - сообщили правоохранители.
Кроме того, полицейские нашли в руинах еще несколько снарядов и мин. Принимаются меры по их обезвреживанию.
По имеющейся информации, погибший был одним из "черных копателей", увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времен войны.
Ранее "Страна" информировала, как в Днепре ребенку осколочным снарядом оторвало руку.
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