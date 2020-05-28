Глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил о взломе его аккаунта в соцсети Twitter.

Об этом чиновник написал своем Telegram-канале.

По мнению Пушилина, взлом был сделан, чтобы распространять на его странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри "республики".

"Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно. Когда проблема будет устранена, сообщу об этом дополнительно, просьба проверять информацию на моем официальном сайте", - призвал глава "ДНР".

Предпоследняя запись в микроблоге о сдаче крови от 25 мая опубликована самим хозяином блога. А последний твит, от 27 мая, явно оставил взломщик.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!" - говорится в записи.

Ранее "Страна" рассказывала о взломе сервера украинской газовой компании Burisma.

Мы также сообщали, что злоумышленники проникли в телефон основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса и получили доступ к большому объему данных.