В Италии работники геодезической службы под виноградниками, принадлежащими коммуне Неграр де Вальполичелла, обнаружили прекрасно сохранившуюся мозаику. Она датируется временами Древнего Рима.

О находке сообщает пресс-служба коммуны на Facebook.

Найденная мозаика с орнаментом - это пол античной усадьбы и часть тротуара рядом с ней. Доказательства расположения на этом месте римской виллы были впервые получены более века назад. Однако потом ученым много лет не удавалось найти что-то существенное.

Ученые намерены поддерживать связь с владельцами виноградников и муниципалитетом Вероны, чтобы решить, как дальше откапывать сокровище и как сделать ее доступной для специалистов. Для археологических работ потребуется финансовая поддержка. Местные власти уже пообещали помочь участникам раскопок.

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