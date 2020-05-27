Управление Гоструда в Полтавской области разъяснило, возможно ли сокращение работника во время больничного. Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в области.

Так, согласно ст. 49-2 КЗоТ о последующем увольнении работника персонально в письменном виде предупреждают не позже чем за два месяца до даты запланированного увольнения. При этом действующее законодательство не предусматривает исключение из срока предупреждения работника о последующем увольнении времени нахождения его в отпуске или на больничном.

Анализируя положение ч. 3 ст. 40 КЗоТ, работодателю по своей инициативе запрещается увольнять работника в период его временной нетрудоспособности. Исключения составляют случаи полной ликвидации предприятия и неявки работника на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности.

В указанной выше ситуации увольнение работника проводится в первый рабочий день согласно графику работы после окончания временной нетрудоспособности. Во второй раз уведомлять работника об увольнении за два месяца не нужно, ведь дата увольнения переносится не по инициативе и не по вине работодателя.

Листок нетрудоспособности нужно будет оплатить полностью, поскольку он был выдан еще во время нахождения работника в трудовых отношениях с работодателем (последним днем трудовых отношений является день увольнения и он также включается в этот период).

Ранее Верховный суд разъяснил, как должно проходить увольнение в связи с сокращением штата.

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