Вторая попытка запуска космического корабля Crew Dragon в рамках совместного проекта SpaceX и NASA состоится в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени.

Ранее стало известно об отмене полета с двумя астронавтами на борту из-за погодных условий.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Стыковка с Международной космической станцией планируется 31 мая.

"Мы не собираемся запускать сегодня. Из-за погодных условий запуск отменен. Наша следующая возможность (запуска - Ред.) будет в субботу, 30 мая в 15:22 по восточному времени. Прямая трансляция #LaunchAmerica начнется в 11 утра по восточному времени", - указано в сообщении.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh