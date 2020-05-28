Вторая попытка запуска космического корабля Crew Dragon в рамках совместного проекта SpaceX и NASA состоится в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени.

Ранее стало известно об отмене полета с двумя астронавтами на борту из-за погодных условий.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Стыковка с Международной космической станцией планируется 31 мая.

"Мы не собираемся запускать сегодня. Из-за погодных условий запуск отменен. Наша следующая возможность (запуска - Ред.) будет в субботу, 30 мая в 15:22 по восточному времени. Прямая трансляция #LaunchAmerica начнется в 11 утра по восточному времени", - указано в сообщении.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh — NASA (@NASA) May 27, 2020

За несколько часов до запуска эксперты SpaceX и NASA отмечали, что в момент Х погодные условия могут не позволить начать тест корабля.

45-я эскадрилья Космических сил ВВС США, обслуживающая космодром, сообщила, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50% из-за дождя и кучевых облако

Метеоролог и журналист космической тематики Эрик Бергер на своей странице в Twitter заявил об угрозе ураганного ветра, который, по его подсчетом, должен был добраться до мыса Канаверал с вероятностью в 60%.

Примечательно, что системы безопасности пилотов у корабля Crew Dragon устроена таким образом, что на любом этапе набора высоты может запуститься процесс спасения экипажа. Чтобы исключить такой сценарий, погода должна быть приемлемой, как в момент запуска, так и во время возможного спуска и посадки аппарата. Поэтому лишь за несколько минут до запуска специалисты решили не рисковать и перенести полет.

Особенность Crew Dragon заключается также и в том, что он способен перевозить до четырех членов экипажа, а также обеспечивать их жизнедеятельность в течение недели.

Это уже не первый провал запуска Crew Dragon. Так, первый беспилотный запуск корабля состоялся в начале 2019 года, почти сразу после этого должен был последовать и пилотируемый запуск. Однако из-за взрыва аппарата во время испытания, конструкцию пришлось отправить на доработку.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на МКС астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

Как сообщала "Страна", NASA собирается запустить корабль Crew Dragon для его проверки в пилотируемых полетах и дальнейшего использования технологии для коммерческих рейсов. В гонке участвовали два корабля - созданный Boeing аппарат Starliner и корабль SpaceX Crew Dragon.

Crew Dragon оказался лидером в неформальной гонке двух частников: SpaceX сумела первой выполнить испытательную беспилотную миссию, а корабль Boeing столкнулся с проблемами во время первого полета и стартует вновь только осенью этого года.

Также "Страна" писала, что астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли на историческую стартовую площадку 39А, с которой в прошлом стартовала миссия Apollo. В дальний путь их провожали основатель SpaceX Илон Маск и глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.