В среду, 27 мая, на заседании Кабинета Министров принято постановление об отмене необходимости подавать справку о составе семьи при направлении на альтернативную (невоенную) службу.

Соответствующие изменения в Положение о порядке прохождения альтернативной (невоенной) службы подготовило Минцифры, сообщает правительственный портал.

Раньше, чтобы вступить на альтернативную службу, гражданам нужно было подать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие истинность их религиозных убеждений, копию документа об образовании, справку с места работы или учебы и справку о составе семьи.

Теперь справка о составе семьи не является обязательным документом в личном деле граждан, вступающих на альтернативную службу, ведь она никоим образом не влияет на принятие решений.

Альтернативная служба вводится вместо срочной военной службы для граждан, которые не могут выполнять воинскую обязанность из-за религиозных убеждений.

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