В городе Жуковке Брянской области 11-летняя девочка проглотила батарейку и умерла в больнице 24 мая. Об этом пишет "Регион.online" со ссылкой на информированный источник.

"Несовершеннолетняя проглотила круглую батарейку", - сказал источник.

Он сообщил, что родители не смогли помочь девочке самостоятельно извлечь батарейку, поэтому ребенок был доставлен в больницу. Позже девочка скончалась.

Что именно стало причиной смерти, не уточняется. Со школьницей простились во вторник, 26 мая.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве ребенок проглотил деталь от пластиковой игрушки и умер в больнице.

Мальчик скончался от разрыва внутренних органов.

Также мы писали, что в Киеве задержанный грабитель проглотил сорванную с шеи женщины цепочку.