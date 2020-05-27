Киевские пляжи откроют не первого июня, как планировалось накануне, а не ранее седьмого числа. Сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям проверяют дно 14 водоемов и качество питьевой воды в фонтанах.

Об этом главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил "РБК-Украина".

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах", - заявил он.

Лабораторные испытания в Днепре проведут немногим позднее.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", - добавил Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, как и по всей стране, власти планируют смягчать карантинный режим и уже предполагают, что в купальный сезон-2020 могут открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. Произойти это должно было первого июня.

Как сообщала "Страна", в Киеве с 1 июня возобновят работу детские сады, а также школы - для выпускников, которые сдают Внешнее независимое оценивание.