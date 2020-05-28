Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что российские истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 были переброшены из РФ в Ливию через Сирию.

Запись об этом появилась в Twitter Африканского командования.

Как утверждают американцы, техника Воздушно-космических сил (ВКС) РФ совершила перелет на авиабазу Хмеймим, где базируется российская авиагруппировка в Сирии. Там их якобы перекрасили, избавив от опознавательных знаков ВКС. Затем перекрашенные истребители и бомбардировщики отправились в Ливию, где сначала дозаправились в аэропорту Тобрука, а после прибыли на авиабазу аль-Джуфра, что в 600 км к юго-востоку от Триполи. По данным американских военных, в пункт назначения переброшены по меньшей мере 14 новых российских самолетов без опознавательных знаков.

На протяжении сирийско-ливийской части маршрута МиГ-29 и Су-24 сопровождали самолеты ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, а переброшенная в Ливию техника управлялась российскими летчиками, отметили военные США.

В Пентагоне утверждают, что самолеты будут использоваться россиянами для поддержки армии ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, который ведет борьбу с правительством в Триполи, которое поддерживается Турцией и странами Запада.

На заявление отреагировал глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, который до 2017 года был главнокомандующим ВКС России .

"Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские... После развала СССР наши бывшие союзники повступали в НАТО и сами их начали продавать по всему миру... Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16", - сказал Бондарев.

По его словам, встретив в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, он не скажет, что это американские ВВС.

Он добавил, что истребители МиГ-29 в 1980-х годах были на вооружении ВВС почти всех стран Варшавского договора, также проводились экспортные поставки в Африку и Азию. С советских времен таких истребителей за рубеж была поставлена почти тысяча.

"Бывшие советские Миг-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - отметил Бондарев.

Слова американцев назвали странными и в Ливийской национальной армии. Там пообещали в ближайшее время выступить со специальным заявлением на эту тему.

В отношении Ливии, где идет гражданская война между армией Хафтара и силами Правительства национального согласия в Триполи, действует оружейное эмбарго. Его ввел Совет безопасности ООН. Однако запрет постоянно нарушают: оружие сторонам ливийского конфликта передают Турция, ОАЭ, Египет и другие государства.

Как писала "Страна", зимой "Русская служба ВВС" сообщила о гибели в Ливии российского военного, который находился там под чужим именем.

Мы также рассказывали, что США не против заморозить все конфликты в мире на время пандемии короновируса, но только если им самим разрешат воевать.