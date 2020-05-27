Столичные патрульные задержали гражданина, который в одной из киевских маршруток угрожал пистолетом пассажирам.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел вечером 26 мая. В службу 102 позвонил пассажир одной из маршруток и рассказал, что неизвестный мужчина размахивает перед другими пассажирам пистолетом и ведет себя агрессивно. За считанные минуты полицейские прибыли на проспект Степана Бандеры, где в это время находилось транспортное средство, и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры.

Гражданин вел себя вызывающе и нецензурно выражался, а при поверхностной проверке патрульные нашли у него пистолет и патроны к нему.

Полицейские задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия и правовой квалификации действий задержанного.

Ранее "Страна" описывала похожий случай в Полтаве, только там вооруженный пассажир открыл в маршрутке стрельбу.

Также мы рассказывали, как во Львове 19-летний неадекватный парень стрелял в маршрутке из пистолета, а потом симулировал судороги.