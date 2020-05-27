NASA отменило первый за девять лет пилотируемый запуск ракеты с астронавтами на борту. Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погодных условий. Следующая попытка отправить Crew Dragon к МКС произойдет 30 мая.

Для запуска используется частная ракета Crew Dragon с двумя астронавтами на борту - Дагласом Харли и Робертом Бенкеном. Ракета изготовлена и принадлежит корпорации SpaceX Илона Маска. Это первый случай в истории, когда ракета частной компании выводит людей на орбиту.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Полет положит начало новым коммерческим рейсам на МКС.

Экипаж корабля состоит из двух человек. Командир, Даглас Херли, летал в космос в миссии STS-127 и пилотировал шаттл в его последнем полете, STS-135. Специалист по совместным операциям с МКС Боб Бенкен совершил два полета в космос на шаттлах, это были миссии STS-123 и STS-130.

Длительность всей миссии пока не объявлена, она может составить от 30 до 119 суток. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане.

С 2011 года, когда закончилась миссия многоразовых шаттлов Space Shuttle, США пользовались российскими кораблями "Союз" для доставки астронавтов и провизии на борт МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA собирается запустить корабль Crew Dragon для его проверки в пилотируемых полетах и дальнейшего использования технологии для коммерческих рейсов. В гонке участвовали два корабля - созданный Boeing аппарат Starliner и корабль SpaceX Crew Dragon.

Crew Dragon оказался лидером в неформальной гонке двух частников: SpaceX сумела первой выполнить испытательную беспилотную миссию, а корабль Boeing столкнулся с проблемами во время первого полета и стартует вновь только осенью этого года.

Как сообщала "Страна", астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли на историческую стартовую площадку 39А, с которой в прошлом стартовала миссия Apollo. В дальний путь их провожали основатель SpaceX Илон Маск и глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.