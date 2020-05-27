Препарат гидроксихлорохин запретили для лечения коронавируса во Франции. Однако, если появятся новые данные о свойствах лекарства, правительство страны пообещало пересмотреть свое решение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь французские врачи не смогут прописывать средство в качестве лечения от коронавируса отдельно и в сочетании с другими препаратами после того ,как Всемирная организация здравоохранения решила временно приостановить клинические исследования действенности гидроксихлорохина против коронавируса.

Однако лечить им волчанку и малярию, от которой препарат изначально и разрабатывался, можно.

В мире уже несколько месяцев продолжаются споры о том, стоит ли лечить коронавирус гидроксихлорохином, так как все его побочные эффекты не изучены до конца, а спрос, между тем, неимоверно вырос после заявлений Трампа. Одни исследователи выступают против "слепого лечения", другие отрицают вероятные побочки. Так, генеральный директор Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) Балрам Бхаргав утверждал, что гидроксихлорохин не имеет серьезных побочных эффектов и может использоваться в качестве профилактики от коронавируса. Однако позднее стало известно, что именно Индия производит около 70% этого препарата.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Позднее его слова раскритиковали за рекламу непроверенного средства, действие которого до конца не изучено.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания препарата гидроксихлорохин, которым уже лечат COVID-19 в разных странах, в том числе Украине. В ВОЗ объясняют свое решение необходимостью оценить действие, пользу и возможный вред препарата.

Также "Страна" писала, что Министерство здравоохранения получило 1 400 упаковок гидроксихлорохина, которые позднее распределили по регионам Украины для лечения заболевших Covid-19.