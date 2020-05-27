Все попытки Украины изменить минские договоренности и очередность шагов приведут к непоправимым последствиям.

Об этом заявил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает "РИА Новости".

"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов. Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий, такой киевский контроль – это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса", - сказал Грызлов журналистам.

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал себе год на работу в Минском формате, иначе придется переходить к планам B и C.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о ликвидации "ЛДНР" после передачи контроля над границей Украине.