Полиция опубликовала видео стремительного задержания банды балканских киллеров в Одессе
Национальная полиция опубликовала видео задержания в Одессе группы киллеров, которые 26 мая в Киеве напали на одного из лидеров наркокартеля "Кавач" гражданина Черногории Питера Радуя Звице.
Для поимки преступников полицейским пришлось установить их маршрут из Киева и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу с Молдовой покинуть Украину, минуя таможенный контроль. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию привлекли спецназ КОРД.
Утром при въезде в Одессу сотрудники уголовного розыска, Главного следственного управления, Департамента стратегического управления, полиции Одесской области и КОРД задержали киллеров.
При захвате подозреваемые оказали сопротивление и пытались скрыться. На видео заметно, что операция была проведена молниеносно.
После задержания при обыске автомобиля преступников были найдены огнестрельное оружие и патроны.
Видео: YouTube/ Національна поліція України
Ранее "Страна" сообщала, что гастролерам с Балкан помогали полицейские из полка "Киев".
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