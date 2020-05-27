Национальная полиция опубликовала видео задержания в Одессе группы киллеров, которые 26 мая в Киеве напали на одного из лидеров наркокартеля "Кавач" гражданина Черногории Питера Радуя Звице.

Для поимки преступников полицейским пришлось установить их маршрут из Киева и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу с Молдовой покинуть Украину, минуя таможенный контроль. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию привлекли спецназ КОРД.

Утром при въезде в Одессу сотрудники уголовного розыска, Главного следственного управления, Департамента стратегического управления, полиции Одесской области и КОРД задержали киллеров.

При захвате подозреваемые оказали сопротивление и пытались скрыться. На видео заметно, что операция была проведена молниеносно.

После задержания при обыске автомобиля преступников были найдены огнестрельное оружие и патроны.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

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