Сегодня, в последнее воскресенье мая, Киев отмечает День города. Столице Украины исполнилось 1538 года.

Киев - удивительно красивый город. В нем много зданий, которые носят историческую ценность. Именно здесь крестили Русь, поэтому он еще и духовная столица.

Киев прекрасен в любую пору года, но особенно сейчас, когда все вокруг цветет. Наслаждаться этим запахом можно бесконечно! Иностранцы, которые попадают в город, влюбляются в него с первого взгляда.

"Страна" поздравляет киевлян и всех украинцев с днем города. Мы публикуем самые популярные песни о Киеве, которые сегодня самое время переслушать самому, с семьей, друзьями или коллегами.

Песни про Киев:

Крещатик (Расцвели каштаны в Киеве весной...):

Як тебе не любити, Києве мій:

Хрещатик:

Киев — родина нежная:

Без Подола Киев невозможен:

Киевлянка:

Киевский вальс. Знову цвітуть каштани:

Киевский мальчишка:

А в Киеве осень:

Я люблю тебя, Киев:

Прованс (А завтра в 7:22 я буду...):

Киевский блюз:

Misto:

Большинство мероприятий, которые обычно проходят в День Киева, перенесены в режим онлайн из-за пандемии коронавируса. С ними ними можно ознакомиться здесь. По той же ссылке мы публикуем самые интересные факты о столице Украины