Сегодня, в последнее воскресенье мая, Киев отмечает День города. Столице Украины исполнилось 1538 года.
Киев - удивительно красивый город. В нем много зданий, которые носят историческую ценность. Именно здесь крестили Русь, поэтому он еще и духовная столица.
Киев прекрасен в любую пору года, но особенно сейчас, когда все вокруг цветет. Наслаждаться этим запахом можно бесконечно! Иностранцы, которые попадают в город, влюбляются в него с первого взгляда.
"Страна" поздравляет киевлян и всех украинцев с днем города. Мы публикуем самые популярные песни о Киеве, которые сегодня самое время переслушать самому, с семьей, друзьями или коллегами.
Песни про Киев:
Крещатик (Расцвели каштаны в Киеве весной...):
Як тебе не любити, Києве мій:
Хрещатик:
Киев — родина нежная:
Без Подола Киев невозможен:
Киевлянка:
Киевский вальс. Знову цвітуть каштани:
Киевский мальчишка:
А в Киеве осень:
Я люблю тебя, Киев:
Прованс (А завтра в 7:22 я буду...):
Киевский блюз:
Misto:
Большинство мероприятий, которые обычно проходят в День Киева, перенесены в режим онлайн из-за пандемии коронавируса. С ними ними можно ознакомиться здесь. По той же ссылке мы публикуем самые интересные факты о столице Украины