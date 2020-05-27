Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным делам на 11.00 и 12.00 29 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР вечером в среду, 27 мая.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в сообщении Бюро.

Также Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

Запись пресс-службы ГБР в Facebook

Повестки для Петра Порошенко

Отметим, что в последнем случае речь идет о деле по незаконной прослушке разговора Байдена с Порошенко (не путать с другим уголовным делом - по госизмене, которое возбуждено в отношении Порошенко после публикации его бесед с вице-президентом США).

Как подчеркнули в Бюро, "явка обязательна".

Напомним, Порошенко должен был явится на допрос в ГБР еще 26 мая. Его вызывали по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Однако Порошенко в Госбюро расследований не пришел. Его защитник заявил, что Порошенко не получил повестку.

Однако бывший глава Украины вместо этого устроил выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому же делу. Она проходила в музее Гончара, где побывали и следователи ГБР.