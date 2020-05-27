Астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли на историческую стартовую площадку 39А, с которой в прошлом стартовала миссия Apollo.

В дальний и долгожданный путь их провожали основатель SpaceX Илон Маск и глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.

Примечательно, что гости были в масках, а шлемы астронавтов были открыты.

Астронавтам предстоит долететь до Международной космической станции на корабле Crew Dragon в 23:33 по Киевскому времени. Американский корабль станет первым с 2011 года, на котором полетят американские астронавты. Пуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель. Потому к стартовому комплексу космонавты приехали на автомобиле Tesla Model X.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Если испытание доставки астронавтов на орбиту при помощи нового корабля пройдет успешно, это положит начало коммерческим рейсам на МКС. Отметим, в марте корабль испытали в беспилотном режиме.

С 2011 года, когда закончилась миссия многоразовых шаттлов, США пользовались российскими кораблями "Союз" для доставки астронавтов и провизии на борт МКС.

Напомним, в NASA предложили свой вариант правил освоения Луны, которые превращают естественный спутник Земли в колонию по добыче полезных ископаемых.

Как сообщала "Страна", в космической программе России на 2023 год запланирован полет в космос на спутнике "Бион-М" партии обычных серых мышей.