Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 27 мая
В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 27 мая. За последние сутки заразился еще 321 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 932 (500 выздоровели)
- Волынская область - 814 (207 выздоровели)
- Днепропетровская область - 905 (212 выздоровели)
- Донецкая область - 155 (74 выздоровели)
- Житомирская область - 660 (340 выздоровели)
- Закарпатская область - 1 104 (352 выздоровели)
- Запорожская область - 420 (231 выздоровел)
- Ивано-Франковская область - 1327 (711 выздоровели)
- Киев - 2739 (442 выздоровели)
- Киевская область - 1 474 (322 выздоровели)
- Кировоградская область - 489 (382 выздоровели)
- Луганская область - 45 (36 выздоровели)
- Львовская область - 1 443 (322 выздоровели)
- Николаевская область - 281 (136 выздоровели)
- Одесская область - 853 (150 выздоровели)
- Полтавская область - 267 (243 выздоровели)
- Ровенская область - 1 514 (701 выздоровел)
- Сумская область - 166 (130 выздоровели)
- Тернопольская область - 1126 (816 выздоровели)
- Харьковская область - 959 (223 выздоровели)
- Херсонская область - 177 (149 выздоровели)
- Хмельницкая область - 381 (130 выздоровели)
- Черкасская область - 393 (291 выздоровел)
- Черновицкая область - 3 144 (842 выздоровели)
- Черниговская область - 137 (53 выздоровели).
"Подтверждено 21 905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 831 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 259 людям", - указано в сообщении.
Всего в Украине исследовано 312532 образцы методом ПЦР.
Напомним, украинские медики по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщала "Страна", в мире почти каждый шестой человек в возрасте до 29 лет остался без работы из-за пандемии коронавируса.