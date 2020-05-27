Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 27 мая

В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 27 мая. За последние сутки заразился еще 321 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 932 (500 выздоровели)

Волынская область - 814 (207 выздоровели)

Днепропетровская область - 905 (212 выздоровели)

Донецкая область - 155 (74 выздоровели)

Житомирская область - 660 (340 выздоровели)

Закарпатская область - 1 104 (352 выздоровели)

Запорожская область - 420 (231 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 1327 (711 выздоровели)

Киев - 2739 (442 выздоровели)

Киевская область - 1 474 (322 выздоровели)

Кировоградская область - 489 (382 выздоровели)

Луганская область - 45 (36 выздоровели)

Львовская область - 1 443 (322 выздоровели)

Николаевская область - 281 (136 выздоровели)

Одесская область - 853 (150 выздоровели)

Полтавская область - 267 (243 выздоровели)

Ровенская область - 1 514 (701 выздоровел)

Сумская область - 166 (130 выздоровели)

Тернопольская область - 1126 (816 выздоровели)

Харьковская область - 959 (223 выздоровели)

Херсонская область - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая область - 381 (130 выздоровели)

Черкасская область - 393 (291 выздоровел)

Черновицкая область - 3 144 (842 выздоровели)

Черниговская область - 137 (53 выздоровели).

"Подтверждено 21 905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 831 человек. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 259 людям", - указано в сообщении.

Всего в Украине исследовано 312532 образцы методом ПЦР.

Напомним, украинские медики по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщала "Страна", в мире почти каждый шестой человек в возрасте до 29 лет остался без работы из-за пандемии коронавируса.