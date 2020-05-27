Стрелявшим в Киеве в черногорского наркобарона балканским киллерам помогали полицейские из полка "Киев". Фото
Как сообщили источники "Страны" в МВД, вместе с группой балканских киллеров, которые 26 мая в Киеве стреляли в гражданина Черногории Питера Радуй Зинце, сегодня был задержан и сопровождавший их старший сержант полиции из полка полиции "Киев" Ростислав Чернобрывый.
По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину.
Ростислав Чернобрывый и его удостоверение
В распоряжении "Страны" также оказались фото киллеров после их задержания.
Македонец Каце Герги
Гражданин Сербии Милан Бранкович
Гражданин Сербии Петар Йованович и его паспорт
О самой истории с убийством можно прочитать здесь.
Ранее мы публиковали видео расстрела черногорского наркобарона в центре столицы.
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