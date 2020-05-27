Как сообщили источники "Страны" в МВД, вместе с группой балканских киллеров, которые 26 мая в Киеве стреляли в гражданина Черногории Питера Радуй Зинце, сегодня был задержан и сопровождавший их старший сержант полиции из полка полиции "Киев" Ростислав Чернобрывый.

По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину.

Ростислав Чернобрывый и его удостоверение

В распоряжении "Страны" также оказались фото киллеров после их задержания.



Македонец Каце Герги



Гражданин Сербии Милан Бранкович



Гражданин Сербии Петар Йованович и его паспорт

О самой истории с убийством можно прочитать здесь.

Ранее мы публиковали видео расстрела черногорского наркобарона в центре столицы.