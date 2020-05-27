Участник группы киллеров Эмиль Тузович. Фото: Страна

Как сообщили источники "Страны" в МВД, вместе с группой балканских киллеров, которые 26 мая в Киеве стреляли в гражданина Черногории Питера Радуй Зинце, сегодня был задержан и сопровождавший их старший сержант полиции из полка полиции "Киев" Ростислав Чернобрывый.

По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину.

Старший сержант Ростислав ЧернобрывыйЖетон Чернобрывого

Ростислав Чернобрывый и его удостоверение

В распоряжении "Страны" также оказались фото киллеров после их задержания.

Задержанный Каце Герги
Македонец Каце Герги

Задержанный Милан Бранкович
Гражданин Сербии Милан Бранкович

Задержанный Петар Йованович

Паспорт Петара Йовановича
Гражданин Сербии Петар Йованович и его паспорт

О самой истории с убийством можно прочитать здесь.

Ранее мы публиковали видео расстрела черногорского наркобарона в центре столицы.

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