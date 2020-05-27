Глава Киевской организации ветеранов Николай Мартынов скончался в возрасте 86 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Максим Ленко.

"У меня был старший товарищ. Его звали Николай Егорович Мартынов. Он возглавлял Киевскую городскую организацию ветеранов. Ему было 86 лет. Сегодня его не стало.

Мы были знакомы шесть последних лет. Шесть самых сложных лет его жизни. Шесть самых трудных лет жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

Будьте спокойны, Николай Егорович. Дело Вашей жизни не умрёт. Память о Великой Победе мы сохраним до конца своих дней и передадим ее детям и внукам. Царствие Небесное...", - написал Ленко.

Николай Мартынов родился 20 января 1934 г. в селе Вишни Пени Белгородской области, Россия. В 1955г. окончил Качинское военное авиационное училище по специальности пилот-техник, а в 1965г. - командно-штабной факультет Военно-воздушной академии имени Гагарина. В течение 3х лет служил в Северо-Кавказском, Ленинградском, Прибалтийском, Дальневосточном и Киевском военных округах. Был вначале летчиком, а закончил службу заместителем командира - начальником политотдела дивизий ПВО. После увольнения в запас Мартынов был на партийной работе, возглавлял отдел кадров в автомобильных транспортно-экспедиционных компаниях. Председатель Совета Киевской городской организации ветеранов Украины, член Коммунистической партии Украины.

Напомним,вчера стало известно, что умер депутат первого созыва Рады Николай Баландюк.

Также мы писали, что умер экс-нардеп Матвиенко. Он был главой Совмина Крыма, а также соратником Ющенко и Порошенко.