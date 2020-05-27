В среду Харьковский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Константину Безруку, получившего пожизненный срок за расстрел супружеской пары.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда.

В суде рассказали, что рассмотрение будет проходить 20 августа в связи с тем, что Безрук отказался от адвокатов и подал ходатайство о предоставлении защитника из центра бесплатной правовой помощи.

Как писала "Страна", убийцу, расстредявшего супругов и ранившего их дочь-подростка, по горячим следам задержали в день совершения преступления, 24 июня 2018 года.

Мы также рассказывали, что основной причиной двойного убийства стал долг в 100 тысяч долларов, который жертва не хотела возвращать убийце.

12 декабря 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Берзука виновным в двойном убийстве. Приговор суда первой инстанции обжаловали сам Безрук, его адвокаты и прокуратура.