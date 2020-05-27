Патрульные Николаева и Одессы задержали мужчину, который, вероятно, украл мотоцикл и избил его владельца.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

"Вчера, около 22 часов, николаевские патрульные получили вызов: неизвестный мужчина нанес телесные повреждения заявителю, завладел его мотоциклом Kawasaki и уехал в неизвестном направлении. Мужчина добавил, что нападающий может иметь с собой устройство для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Позже указанный мотоцикл по ориентировке обнаружили на автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" в направлении Одессы. Во время последующего преследования преступник не реагировал на требования остановиться и только увеличивал скорость мотоцикла Kawasaki.

Отмечается, что пытаясь избежать преследования, нарушитель совершил столкновение со служебным автомобилем патрульных и продолжил движение. Впоследствии к преследованию присоединились одесские коллеги.

"Совместными усилиями патрульных Одессы и Николаева мужчину задержали на стационарном посту "Центролит". На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - пишет пресс-служба.

В данный момент 26-летний угонщик задержан в порядке ст. 208 УПК "Задержание уполномоченным должностным лицом". По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством" УК Украины.

Напомним, в Киевской области будут судить банду автоугонщиков, организованную бывшим милиционером.

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