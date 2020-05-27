27 мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Фото: cosmo.ru

Ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, впервые описанным французским врачом Жаном Крювелье в 1835 году. 

В Министерстве здравоохранения рассказали об этом тяжелом заболевании, которым страдают многие украинцы.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Клинически проявляется неврологической симптоматикой: расстройствами зрения, патологией двигательной активности, нарушением функции тазовых органов. Точные причины возникновения недуга неизвестны.

В мире рассеянным склерозом болеют более 2 миллионов человек. Среди них преобладают женщины в возрасте 20-35 лет (около 80%) и мужчины в возрасте 35-45 лет. Средний возраст начала заболевания - 29 лет - 33 года.

Количество новых случаев рассеянного склероза увеличивается в среднем с 2,2 до 3,4 на 100 тысяч населения в год. В некоторых странах Северной Европы - до 5-8 новых случаев на 100 тысяч населения в течение года.

Согласно данным ВОЗ, через 10 лет с момента начала заболевания 30-37% больных способны передвигаться только с помощью близких. 50% испытывают трудности при выполнении профессиональных обязанностей. Более 80% вынуждены сменить работу. Через 15 лет только половина больных сохраняют способность работать, заботиться о себе и свободно передвигаться без посторонней помощи.

Цель проведения Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом - привлечь внимание к проблеме больных на международном уровне и помочь людям, которые живут с болезнью.

В связи с датой в Минздраве предупреждают, что симптомы рассеянного склероза часто остаются незамеченными на первых стадиях, поэтому обязательно нужно пойти к врачу при появлении таких признаков:

  • ухудшение или потеря зрения в одном глазу, сопровождающиеся болью при движении глазного яблока;
  • двоение в глазах;
  • прогрессирующие нарушения чувствительности и / или слабость конечностей;
  • проблемы с равновесием, неустойчивость или неловкость;
  • неприятные ощущения покалывания в спине в направлении сверху вниз, иногда с переходом на конечности или при наклоне головы вперед (симптом Лермитта).

Лечение заболевания обычно направлено на облегчение симптомов. Вовремя начатое лечение может предотвратить обострения замедлить прогрессирование болезни.

Скриншот из Facebook ЦОЗ

Ранее "Страна" сообщала о начале в Украине масштабных клинических испытаний, в том числе и лекарств от рассеянного склероза.

Мы также писали, что в Украине бурно обсуждали легализацию лечебной марихуаны, которая помогает при рассеянном склерозе.

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