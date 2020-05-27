Ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, впервые описанным французским врачом Жаном Крювелье в 1835 году.

В Министерстве здравоохранения рассказали об этом тяжелом заболевании, которым страдают многие украинцы.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Клинически проявляется неврологической симптоматикой: расстройствами зрения, патологией двигательной активности, нарушением функции тазовых органов. Точные причины возникновения недуга неизвестны.

В мире рассеянным склерозом болеют более 2 миллионов человек. Среди них преобладают женщины в возрасте 20-35 лет (около 80%) и мужчины в возрасте 35-45 лет. Средний возраст начала заболевания - 29 лет - 33 года.

Количество новых случаев рассеянного склероза увеличивается в среднем с 2,2 до 3,4 на 100 тысяч населения в год. В некоторых странах Северной Европы - до 5-8 новых случаев на 100 тысяч населения в течение года.

Согласно данным ВОЗ, через 10 лет с момента начала заболевания 30-37% больных способны передвигаться только с помощью близких. 50% испытывают трудности при выполнении профессиональных обязанностей. Более 80% вынуждены сменить работу. Через 15 лет только половина больных сохраняют способность работать, заботиться о себе и свободно передвигаться без посторонней помощи.

Цель проведения Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом - привлечь внимание к проблеме больных на международном уровне и помочь людям, которые живут с болезнью.

В связи с датой в Минздраве предупреждают, что симптомы рассеянного склероза часто остаются незамеченными на первых стадиях, поэтому обязательно нужно пойти к врачу при появлении таких признаков:

ухудшение или потеря зрения в одном глазу, сопровождающиеся болью при движении глазного яблока;

двоение в глазах;

прогрессирующие нарушения чувствительности и / или слабость конечностей;

проблемы с равновесием, неустойчивость или неловкость;

неприятные ощущения покалывания в спине в направлении сверху вниз, иногда с переходом на конечности или при наклоне головы вперед (симптом Лермитта).

Лечение заболевания обычно направлено на облегчение симптомов. Вовремя начатое лечение может предотвратить обострения замедлить прогрессирование болезни.

Ранее "Страна" сообщала о начале в Украине масштабных клинических испытаний, в том числе и лекарств от рассеянного склероза.

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