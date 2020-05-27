В Молдове за сутки выявили 232 новых случая коронавируса, что является рекордом за все время тестирования в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В среду было проведено 1 663 теста, в том числе 1 289 первичных тестов. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7 537 человек. Количество вылечившихся составляет 3 975 человек, а 274 человека скончалось от COVID-19. Таким образом, в настоящее время есть 3 288 активных случаев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили в общей сложности у 7305 человек. Согласно официальным статистическим данным, которые Минздрав Молдовы обновляет ежедневно, в среду проведено наибольшее количество тестов, в результате чего зарегистрировано наибольшее количество заражений за день.

По данным Минздрава, наибольшее число случаев из 232 зарегистрировано в Приднестровском регионе - 53.

Напомним, Молдова объявила о выходе из карантина в первый день лета.

Также мы писали, что в Молдове введут обязательное ношение медицинских масок.