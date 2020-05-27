Созданную три недели назад работу "Game Changer" (в переводе "Меняющий правила игры" или "Переломный момент") загадочного художника Бэнкси пытались выкрасть. Работа выставлена в университетской больнице города Саутгемптон.

О попытке кражи сообщает издание The Sun.

В начале мая Бэнкси передал картину больнице, желая поддержать медработников, которые находятся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса в Великобритании. Вместе с работой художник оставил записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, картина, несмотря на то что она черно-белая, немного озарит это место".

На днях в больницу прошел неизвестный, одетый в защитный комбинезон, в руках у него была беспроводная дрель. На него сразу обратили внимание охранники, которые связались с начальством и получили указание наблюдать за посетителем, но не трогать его.

Как сказал один из охранников, злоумышленник пять раз прошел мимо картины, явно оценивая обстановку. В итоге неизвестного мужчину все-таки попросили покинуть клинику.

Кража картины оказалась бы серьезной материальной потерей, ведь осенью ее должны выставить на благотворительный аукцион для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Обычно работы Бэнкси стоят миллионы. Например, в прошлом году его творение "Devolved Parliament" с обезьянами в британском парламенте продали на аукционе за 9,9 млн фунтов стерлингов (327 млн грн).

Это не первый случай, когда работы художника привлекают воров. В начале прошлого года в Париже похитили знаменитую работу Бэнкси - черную дверь с белым силуэтом в балахоне.

А осенью там же в Центре Помпиду украли дорожный знак с крысой, нарисованной Бэнкси.