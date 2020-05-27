Новую работу Бэнкси для поддержки врачей пытались выкрасть из британской больницы
Созданную три недели назад работу "Game Changer" (в переводе "Меняющий правила игры" или "Переломный момент") загадочного художника Бэнкси пытались выкрасть. Работа выставлена в университетской больнице города Саутгемптон.
О попытке кражи сообщает издание The Sun.
В начале мая Бэнкси передал картину больнице, желая поддержать медработников, которые находятся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса в Великобритании. Вместе с работой художник оставил записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, картина, несмотря на то что она черно-белая, немного озарит это место".
На днях в больницу прошел неизвестный, одетый в защитный комбинезон, в руках у него была беспроводная дрель. На него сразу обратили внимание охранники, которые связались с начальством и получили указание наблюдать за посетителем, но не трогать его.
Как сказал один из охранников, злоумышленник пять раз прошел мимо картины, явно оценивая обстановку. В итоге неизвестного мужчину все-таки попросили покинуть клинику.
Кража картины оказалась бы серьезной материальной потерей, ведь осенью ее должны выставить на благотворительный аукцион для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Обычно работы Бэнкси стоят миллионы. Например, в прошлом году его творение "Devolved Parliament" с обезьянами в британском парламенте продали на аукционе за 9,9 млн фунтов стерлингов (327 млн грн).
Это не первый случай, когда работы художника привлекают воров. В начале прошлого года в Париже похитили знаменитую работу Бэнкси - черную дверь с белым силуэтом в балахоне.
А осенью там же в Центре Помпиду украли дорожный знак с крысой, нарисованной Бэнкси.