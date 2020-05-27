В Министерстве здравоохранения России решили не включать в статистику случи бессимптомного заражения коронавирусом.

Об этом говорится в методических рекомендациях российского медицинского ведомства.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - заявили в ведомстве.

Ранее такие случаи входили в статистику по заражению коронавирусом в стране.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал дату начала второй волны коронавируса в России.

Также мы писали, что в России заявили, что вышли на плато заболеваемости коронавирусом.