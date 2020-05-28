Американская компания RMS Titanic Inc. совершит экспедицию, в рамках которой вскроет корпус затонувшего "Титаника". Делать это еще в 2000 году запретил суд. Целью же этой экспедиции станет уникальный телеграф Маркони, который находится в одной из кают. Из-за его ценности федеральный суд разрешил вскрыть корпус затонувшего корабля.

Об этом сообщает Science alert.

RMS Titanic, Inc. достает артефакты с затонувшего корабля уже 30 лет. На этот раз компания планирует отправить подводного робота с дистанционным управлением (ROV) в каюту, из которой операторы отправляли запросы с азбукой Морзе после того, как судно врезалось в айсберг 108 лет назад.

Судья постановил, что у этого беспроводного телеграфа достаточно "исторической, образовательной, научной и культурной ценности", чтобы оправдать экспедицию.

Решение суда отменило постановление 2000 года, которое запрещало вскрывать корпус судна. Но сейчас, 20 лет спустя, есть опасение, что, если экспедиция не состоится в ближайшее время, она может никогда не состояться.

Команда уже готовится к миссии, которая должна состояться в конце августа или сентябре, если такое путешествие будет безопасно в условиях пандемии коронавируса в этот момент.

Робот будет контролироваться операторами на лодке, плавающей над местом крушения. Специалисты отправят плавучего робота на корабль, найдут каюту, затем сделают снимки и используют специальный инструмент, прикрепленный к роботу для получения самого аппарата Маркони. Роботу, возможно, придется разрезать часть комплекта Маркони.

Напомним, недавно затонувший "Титаник" впервые сняли в качестве 4К, мы публиковали видео.