В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике при весеннем учете птиц установили, что пернатые плохо гнездятся. Это связано с холодной погодой и недостатком влаги на болотах и ​​в поймах.

Ситуацию с размножением птиц в заповеднике его пресс-служба описала в Facebook.

В этом году в особенно трудном положении оказались мелкие воробьиные. Сейчас у них самое время откладывания яиц и выкармливания птенцов, но насекомых для выкармливания потомства очень мало. От дефицита пищи очень страдают птицы, добывающие насекомых в полете: ласточек, мухоловок, стрижей.



Потомство синицы в шарообразном гнезде

Некоторые пары пернатых еще продолжают строительство гнезд или только приступают к гнездованию. В прошлые, благополучные годы, птицы успевали дважды вывести потомство. В этом году такого явно не будет.

А часть скворцов и деревенских ласточек вообще не создают гнездовые пары, держась небольшими холостяцкими стайками.

В некоторых гнездах ученые находят всего по одному слетку. Чтобы уберечь птенцов от холода, синицы достраивают в дуплах почти шарообразным гнезда. От холода утром слетки топорщат перья и становятся похожими на зимних птиц.



Молодой полевой воробей

Мухоловки-пеструшки борются за комфортные дупла. Сотрудники заповедники наблюдали за одной из таких драм, когда два самца периодически подлетали к скворечнику. Один приносил самке пищу, а второй намеревался захватить чужую жилплощадь. Периодически между ними происходили драки.



Самец мухоловки-пеструшки у дупла

Ранее страна рассказывала о перелетных лебедях, которые решили остаться в Чернобыльском заповеднике и вывести там потомство.

Мы также показывали орланов, обитающих в зоне отчуждения ЧАЭС.