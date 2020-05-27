Протекционистские меры, которые содержатся в правительственном плане стимулирования экономики Украины для преодоления последствий коронавируса, вряд ли смогут вывести экономику страны из кризиса.

Об этом заявил профессор Колумбийского университета Виллем Буитер в ходе заседания Совета по экономическому развитию в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть большие сомнения, как ваши западные соседи в ЕС будут реагировать на явные механизмы поддержки отечественного производителя и протекционизм, который приобретает больших оборотов и стимулирует нежелание приобретать импортные товары. Я скептически настроен относительно того, что этот набор мер и стимуляционных инициатив может действительно снизить безработицу, активизировать экономику и выведет все рынки из ситуации, в которой они чувствуют себя в холодном поту", – сказал он.

Кроме того, Буитер отметил, что для эффективного преодоления последствий коронакризиса Украине нужно повышать показатели тестирования среди населения.

В Украине проходят тестирование на Сovid-19 около семи человек (6,7) на 1 тыс. населения, тогда как в Турции этот показатель равен около 22, в США – 43, в Исландии – 173, сказал Буитер.

"Украинская цифра – самая низкая в мире из тех, которые мне удалось найти... Чтобы ослабить влияние Сovid-19 и снимать карантинные ограничения, нужно тестировать. Но 6,7 – это слишком мало, нужно хотя бы передвинуть запятую – чтобы было 67", – подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в защите интересов своих товаропроизводителей будет действовать в рамках правил Всемирной торговой организации.

Напомним, по данным на 27 мая, в Украине сделали 1355 ИФА-тестов на коронавирус.

Также в МОЗ Украины объяснили, как и кому будут проводить тесты иммуно-ферментного анализа.