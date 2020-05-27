В Киеве полиция разоблачила крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, организованный двумя 23-летними украинцами. Они хранили свой товар у себя в квартире, во время обыска там нашли ЛСД, МДМА, грибы, коноплю и другие наркотики, общая стоимость которых достигает почти 10 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, двое 23-летних жителей Киева организовали интернет-магазин, в котором они продавали наркотики на любой вкус: от марок и таблеток до галлюциногенных грибов и кондитерских изделий с каннабисом. Клиентам они отсылали их через курьерские доставки.

Товар наркосбытчики хранили дома, в квартире прошел обыск. Полицейские нашли и изъяли более 1 500 марок ЛСД, 3 479 таблеток МДМА, 167 кондитерских изделий с каннабисом, 9 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения и 82 бутылки с бутиратом. В прокуратуре уточняют, что стоимость обнаруженных наркотиков по ценам "черного рынка" достигает почти 10 миллионов гривен. Сейчас их отправили на экспертизу.

Наркодельцам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

23-летних наркосбытчиков арестовали, но с возможностью внести залог в размере 1 471 400 и 1 261 200 гривен. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в причастности к организации крупной нарколаборатории в Киеве подозревают сотрудника СБУ.

Также "Страна" писала о том, как изменился наркобизнес в Украине во время карантина.