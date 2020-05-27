Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении 31-летнему киевлянину, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своих родителей.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что киевлянин в течение длительного времени систематически издевался над родителями-пенсионерами, проживающими с ним в однокомнатной квартире. В связи с этим было начато уголовное производство, и в январе 2020 года обвинительный акт направили в суд. Несмотря на это, мужчина продолжил избивать близких.

Так, 25 февраля после конфликта с 64-летним отцом он нанес последнему многочисленные удары в грудную клетку, живот и по ногам. В результате пенсионер получил перелом костей левой голени со смещением, что квалифицируется как телесное повреждение средней тяжести.

После этого, 28 февраля, воспользовавшись тем, что отец находится в больнице, мужчина попытался избить 61-летнюю мать. Однако той удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ст. 126-1 и ст.122 УК Украины. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

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