Спасатели предупреждают украинцев, что в четверг, 28 мая, в стране резко ухудшится погода. Ожидаются шквальный ветер и значительные дожди с грозами.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что ночью 28 мая в юго-восточной части страны, а днем - в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильно ухудшится погода.

Спасатели предупреждают о значительных дождях, а на левобережье - о грозах. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области днем 28 мая ожидается значительный дождь.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра Украину накроет циклон с ливнями и мощным ветром.