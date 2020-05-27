В среду министр здравоохранения Максим Степанов провел традиционный брифинг о текущей ситуации с коронавирусом. Он озвучил свежую статистику заболеваемости, тестирования и разъяснил некоторые нюансы выхода из карантина.

Основные тезисы выступления министра привела в Facebook пресс-служба МОЗ.

Из 321 нового подхватившего коронавирусную инфекцию за последние сутки 14 детей и 58 медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 95 человек.

За последние сутки проведено 9412 тестов методом ПЦР.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (43), Ровенской (49) областях и в Киеве (29).

26 мая завершено согласование закупки лекарств. Минфин согласовал паспорт бюджета на их закупку, а Минздрав в ближайшее время подпишет приказ о старте закупок лекарственных средств на 2020 год. Только в течение двух месяцев в регионы уже завезено препаратов на сумму 1 млрд грн.

С 22 мая разрешены спортивные соревнования до 50 человек. При необходимости привлечения большего количества людей МОЗ отдельно рассмотрит каждый случай. 26 мая по просьбе Украинской ассоциации футбола министерство согласовало проведение матчей Премьер-Лиги Украины и Кубка Украины и определило одновременное количество человек - до 200 - на стадионе. Проведение брифингов и пресс-конференций также разрешается, но при условии соблюдения противоэпидемических правил.

На этой неделе будет созвана рабочая группу из ведущих специалистов для рассмотрения вопроса исключения из протоколов лечения лекарств с учетом последних рекомендаций ВОЗ.

Ранее "Страна" приводила слова Степанова о том, что 15 июня в Украину вернутся международные авиаперевозки.

Также мы сообщали, что ВОЗ остановила испытания лекарства от коронавируса, которое используют в Украине.