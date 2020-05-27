В Государственном бюро расследований (ГБР) после штурма музея имени Гончара вызвали экс-президента Петра Порошенко на допрос на 29 мая.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ГБР.

"Вызывают на 29 число", - сказал собеседник.

Отмечается, что лидер "Евросолидарности" должен явится на допрос в 11:00. Повестку о вызове ему передали 26 мая. Порошенко будет давать показания в качестве свидетеля.

Напомним, экс-президент должен был явится на допрос в ГБП 26 мая. Его вызывали по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Однако Порошенко в Госбюро расследований не пришел. Его защитник заявил, что Порошенко не получил повестку.

Вместо этого бывший глава Украины устроил выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому же делу. Она проходила в музее Гончара, где побывали и следователи ГБР.

О том, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей можно прочитать в нашем материале.