Правительство Кипра обещает покрыть расходы туристов, если они во время отдыха на островах подхватят коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Associated Press, в среду, 27 мая.

Отмечается, что правительство Кипра обещает оплатить расходы на питание, лечение и размещение в больнице, если турист заразится Covid-19. Самостоятельно ему придется оплатить только такси до аэропорта и перелет на родину.

Так, для иностранных туристов на острове будет отведена отдельная больница на сто мест, в ней также зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ для пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, будет отведен отель на 500 комнат для членов семей туристов и для тех, с кем они вступали в тесный контакт.

Напомним, что Кипр в июне возобновит авиасообщение с 19 странами, среди которых нет Украины. Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что возобновление авиасообщения будет протекать в два этапа: первый этап продлится с 9 по 19 июня, а второй стартует 20 июня.

Пассажирам разрешат сесть в самолет только после отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов.