В Украине 28 мая ожидаются дожди и грозы. Фото: "Страна"

В четверг, 28 мая, в Украине будет прохладно и дождливо. Осадки ожидаются во всех регионах страны. А в восточных и южных областях вероятны грозы. Температура воздуха днем поднимется до +15...+25 градусов. 

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный "Укргидрометцентром".

Теплее всего в четверг будет в восточных регионах Украины. В Харькове, Донецке и Луганске, а также Запорожье ожидается +22...+25 градусов днем и +9...+11 ночью. На протяжении всех суток здесь сохранится вероятность дождя, возможны грозы. 

В Одессе, Николаеве и Херсоне температура воздуха в четверг будет немного ниже - +15...+21 градус днем и +10...+13 ночью. Также возможны дожди с грозами. 

В северных и центральных областях температура воздуха днем поднимется до +15...+19 градусов, ночью опустится до +8...+11. Гроз здесь не ожидается, но дожди будут местами переходить в ливни. 

В западных регионах также ожидаются осадки. Ночью местами температура воздуха опустится до +6...+10 градусов, днем ожидается +17...+19. Грозы возможны лишь в Виннице.

Карта погоды в Украине на 28 мая. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики прогнозируют, что июнь в Украине будет теплым. Впрочем, в стране увеличится количество дождей и гроз.

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