В четверг, 28 мая, в Украине будет прохладно и дождливо. Осадки ожидаются во всех регионах страны. А в восточных и южных областях вероятны грозы. Температура воздуха днем поднимется до +15...+25 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный "Укргидрометцентром".

Теплее всего в четверг будет в восточных регионах Украины. В Харькове, Донецке и Луганске, а также Запорожье ожидается +22...+25 градусов днем и +9...+11 ночью. На протяжении всех суток здесь сохранится вероятность дождя, возможны грозы.

В Одессе, Николаеве и Херсоне температура воздуха в четверг будет немного ниже - +15...+21 градус днем и +10...+13 ночью. Также возможны дожди с грозами.

В северных и центральных областях температура воздуха днем поднимется до +15...+19 градусов, ночью опустится до +8...+11. Гроз здесь не ожидается, но дожди будут местами переходить в ливни.

В западных регионах также ожидаются осадки. Ночью местами температура воздуха опустится до +6...+10 градусов, днем ожидается +17...+19. Грозы возможны лишь в Виннице.

Напомним, синоптики прогнозируют, что июнь в Украине будет теплым. Впрочем, в стране увеличится количество дождей и гроз.