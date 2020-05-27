Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые высказался по поводу известия о том, что у него обнаружен коронавирус и он госпитализирован. По словам политика, он "абсолютно здоровый человек".

Заявление Кадырова приводит РИА Новости.

21 мая многие СМИ сообщили, что чеченский лидер с подозрением на коронавирус попал в московскую больницу в Москве.

Сначала эти слухи опроверг руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов. Он отметил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".

А сегодня о своем здоровье сам Кадыров рассказал в прямом эфире в Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева.



"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - заверил Кадыров.

А вчера стало известно, что глава Чечни впервые после слухов о своей болезни лично заслушал доклады об обстановке в республике. Его фото с рабочего совещания были опубликованы в Telegram.

Фото Кадырова от 26 мая

Напомним, некоторые сайты недавно писали, что Кадыров в тяжелом состоянии и болеет уже три недели.

А вот коронавирус у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова был реальным. Песков подробно рассказывал, как переносил болезнь.