Вакцину против коронавируса могут начать использовать уже к концу этого года.

Об этом заявил в среду, 27 мая, ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцины - Ред.) уйдет год-полтора... Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю", - заявил Фаучи.

Как отмечается, по данным ВОЗ, сейчас есть 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, и которые проходят клинические испытания на людях.

Вакцину разрабатывают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Напомним, как сообщалось, в ЕС собрали уже более 9,5 млрд евро на вакцину от коронавируса.

Также мы писали, что российские ученые нелегально испытали на себе вакцину от коронавируса.