В среду, 27 мая, цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются в ходе торгов в среду по сравнению с предыдущим днем. Это связано с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Об этом со ссылкой на иностранные источники сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 составляет $35,62 за баррель, что на $0,55 (1,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Как отмечается, фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,43 (1,25%) - до $33,92 за баррель.

Российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения. Руководители нефтяных компаний накануне провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

"Некоторые в группе (ОПЕК+ - Ред.) скорее всего выскажутся за продление квот с июля, особенно если на рынке сохранится избыток предложения на фоне слабого летнего спроса со стороны водителей", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Во вторник нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

"Оптимизм на рынках в начале недели, поддерживаемый надеждами на открытие экономик, по всей видимости, меняется в середине недели на новостях о росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - заявил Цзиньи Пан из IG Markets.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Помимо этого, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в среду, что экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

По прогнозу международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до $1,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн в 2019 году. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.

Так, инвестиции в добычу сланцевой нефти в США сократятся вдвое. Американские сланцевые компании добывали в этом году более 13 млн баррелей нефти в сутки до того, как распространение коронавируса заставило правительство разных стран предпринимать ограничительные меры.

По оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи американских компаний в 2019 году составляла в среднем $35,9 за баррель. WTI не торговалась выше этой отметки с начала марта.

Ранее мы писали о том, что в Украину впервые доставили партию американской нефти WTI.

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