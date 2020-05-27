Согласно имеющимся медицинским данным, курение табака связано с повышенным риском инфицирования коронавирусом. Кроме того, у курильщиков заболевание Covid-19 чаще протекает в тяжелой форме, чем у некурящих.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Курильщики больше рискуют подхватить инфекцию через рот. Более того, уязвимы к вирусу оказываются и те, кто подвергается воздействию вторичного табачного дыма.

В случае заражения курильщики могут тяжелее переносить болезнь, поскольку их легкие уже повреждены из-за вредной привычки. Также повышается риск осложнений.

Ранее в интернете появилась информация о том, что курильщики больше защищены от коронавируса. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что это не соответствует действительности.

Также "Страна" писала, что аллергики не входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.