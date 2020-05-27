Сегодня, 27 мая, экс-губернатору Закарпатской области Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира передачи "Украинский формат", в которой он принимал участие.

В студии NewsOne политик отвечал на вопросы ведущего Вячеслава Пиховшека.

"Я в эту команду аферистов не собираюсь идти", - сказал Москаль. После этого ему задали уточняющий вопрос, но ответить на него гость уже не смог - ему стало плохо.

На фрагменте записи эфира, опубликованном Telegram-каналом "Политика Страны", видно, что Геннадий Москаль начал шататься, у него стали закатываться глаза.

"Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий. Больше камеры Москаля не показали. Его вывели из студии и вызвали медиков для оказания помощи.

Вскоре журналист Максим Назаров сообщил в Telegram, что состояние Москаля удалось стабилизировать. Причина ухудшения здоровья - пониженное давление. Прибывшие в студию врачи скорой его стабилизировали.

Напомним, у Москаля более 30 лет назад врачи диагностировали рак. Тогда, по словам политика, медики отвели ему всего несколько лет жизни. Но спустя некоторое время выяснилось, что болезни нет. По словам экс-главы Закарпатской ОГА, он не знает, вылечил ли онкологию или ошиблись врачи, которые ставили диагноз.

11 декабря Геннадий Москаль будет отмечать 70-летний юбилей. В отставку с поста главы Закарпатской ОГА он подал сразу после проигрыша Петра Порошенко на выборах в 2019 году. До работы на западе страны Москаль возглавлял Луганскую ОГА, был начальником управления МВД в Днепропетровской области и в Крыму, а также замминистра МВД. В разное время был членом партий "Наша Украины", "Фронт перемен", "Батькивщина".