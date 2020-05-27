Американский президент Дональд Трамп заявил в Твиттере, что не собирается допускать голосования по почте на выборах, поскольку это не может гарантировать их честность. После этого соцсеть впервые отметила его посты знаком, о том, что там содержится неправда.

"Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране укоренилось голосование по почте в больших масштабах. Ведь при таком голосовании все получат возможность жульничать, подделывать или похищать бюллетени", - написал он.

Как считает американский лидер, таким образом, при массовом голосовании по почте "выиграет тот, кто будет больше всего жульничать".

При этом днем ранее он заявил, не против того, чтобы американцы, которые по уважительной причине не могут прийти на избирательный участок, отправят свой бюллетень по почте.

Отметим, что Twitter впервые отметил твит Трампа знаком, что там содержится неправда.

В ответ на это обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.

Напомним, ранее Джо Байден назвал Трампа абсолютным дураком.